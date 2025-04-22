Что такое «жирные мышцы» и чем они опасны

Учёный Такети поделилась результатами исследования «жирных мышц». Всегда считалось, что мышцы в основном состоят из мышечных волокон. Но учёные обнаружили, что существует межмышечный жир — небольшие кусочки жира. Они напоминают белые прослойки жира в говяжьем стейке. Эти тайники работают не на благо организма. Подробности появились в британской газете Daily Mail. рассказываем самое важное.

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Почему «жирные мышцы» — проблема

Всё больше международных исследований показывает что у людей с такой особенностью мышц выше риск ряда заболеваний. Например, сахарного диабета 2-го типа и болезней сердца.

Работа британских учёных. В ней участвовало 669 человек среднего возраста 63 года, страдающих болями в груди или одышкой. При этом у них не было общей причины этих симптомов — закупорки артерий.

Оказалось, чем больше жира в мышцах, тем выше вероятность смерти или госпитализации из-за сердечного приступа или сердечной недостаточности.

Ну и, соответственно те, у кого было меньше мышечного жира, примерно на 50% меньше рисковали получить проблемы сердца и умереть вследствие них.

А ещё исследование позволило учёным сделать вывод о том, что визуально невозможно понять, настолько много у человека «жирных мышц». Ещё любопытнее то, что индекс массы тела (ИМТ) может быть одинаковым, а ситуация — разной.

«У некоторых людей было меньше 5%, в то время как у других с таким же ИМТ было более 25%. Они могут выглядеть совершенно одинаково. Поэтому нельзя делать вывод об их уровне межмышечного жира по их внешнему виду», — рассказала руководитель исследования, профессор Вивиани Такети.

Другие учёные выяснили при участии 3000 человек, что уровень жирных мышц выше у страдающих диабетом 2-го типа.

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