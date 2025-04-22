Разработана упаковка для надежной перевозки и хранения крови

Группа молодых ученых Московского авиационного института (МАИ) разработала упаковку для надежной транспортировки и длительного хранения крови. Она изнутри покрыта тонким слоем ионов серебра, которое убивает проникающие извне микробы, вследствие чего срок хранения без риска для здоровья пациента при последующем переливании значительно увеличивается, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

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«‎Способы хранения и транспортировки крови - одно из самых перспективных направлений исследований, которое нас, безусловно, очень заинтересовало. Вместе с коллегами мы провели ряд экспериментов и уже убедились, что наше покрытие полностью безопасно для клеток крови - защитный слой не вызывает гемолиза, и поэтому разработку можно использовать даже в полевых условиях», — заявил начальник научно-исследовательского отдела №12 МАИ Павел Щур, чьи слова приводятся в сообщении.

Использование таких упаковок особо актуально в военно-полевых условиях, а также в регионах с малой медицинской доступностью.

Эксперт МАИ также добавил, что особое значение при производстве новой упаковки имеет способ нанесения ионов серебра. По его словам, именно плазмотрон - устройство, генерирующее плазму для создания защитной прослойки на открытом воздухе, способно равномерно распределять обеззараживающее вещество, обеспечивая его плотное сцепление с поверхностью объекта, не повреждая упаковку, в которую позднее поместят кровь.