Ученые ответили, полезны ли цифровые технологии для мозга

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature Human Behavior, технологии могут дать некоторые преимущества в замедлении старения. Вот что узнали эксперты.

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Бытует мнение, что использование цифрового устройства каждый раз наносит когнитивный вред. Учёные в рамках нового исследования решили проверить, правда это или нет. Для этого они собрали данные из 57 научных исследований, которые охватывали около 410 000 взрослых среднего и старшего возраста. В основном участники были из Северной Америки и Европы.

Результаты проведённого исследования сильно удивили. Оказалось, что использование различных гаджетов связано было с лучшей работой мозга. Так, в 51 из 57 работ была обнаружена значительная связь между использованием технологий и снижением вероятности развития когнитивных нарушений. При этом ни одно из исследований не сообщило о повышенном риске возникновения деменции или других нарушений работы мозга.

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Эта связь может объясняться несколькими способами. Например, причина может заключаться в том, что обучение пожилых использованию смартфонов, компьютеров, Интернета даёт возможность стимулировать мозг. Этот вид деятельности сам по себе сложный и позволяет пожилым общаться, сохранять независимость.

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