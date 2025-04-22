Найден ключ к лечению эпилепсии

Около одного из десяти человек в течение жизни сталкивается хотя бы с одним приступом эпилепсии, однако эффективных методов лечения судорог по-прежнему недостаточно — во многом из-за неполного понимания механизмов, лежащих в их основе. Международная команда ученых провела исследование с помощью плодовых мушек (Drosophila) и пролила свет на важную часть этой загадки. Работа опубликована в журнале eNeuro.

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Ученые обнаружили, что два белка — Imp и Sdc, присутствующие в развивающемся мозге как насекомых, так и млекопитающих, играют критическую роль в формировании нейронов и нейронных цепей. Их снижение в процессе развития делает мух уязвимыми к судорогам, при этом не влияя на другие функции, такие как двигательная активность.

Особенно важным открытием стало то, что при снижении уровня Imp восстановление белка Sdc помогает мухам в три раза быстрее справиться с приступами. Это открывает новые перспективы для разработки терапий, направленных на определенные белковые мишени.

«Мы надеемся, что эти данные помогут быстрее диагностировать и лечить судорожные расстройства у людей с аналогичными механизмами», — отметила Паола Рой, доктор философии и ведущий автор исследования из Университета Юты.

По словам ученых, это исследование может стать основой для создания более точных и действенных методов терапии — с учетом конкретных биологических механизмов, лежащих в основе приступов.