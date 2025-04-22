Ученые предупредили о способности микропластика преодолевать фильтры

Несмотря на достижения в области очистки сточных вод, микропластик продолжает попадать в окружающую среду, представляя потенциальную угрозу для здоровья людей и экосистем. К такому выводу пришли исследователи из Техасского университета в Арлингтоне. Работа опубликована в журнале Science of The Total Environment (STE).

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Микропластик — это частицы размером до 5 миллиметров, которые образуются при разрушении пластиковых изделий. Эти частицы проникают в почву, водоемы и даже воздух, распространяясь по всему миру.

«Наша систематическая проверка показала, что, хотя очистные сооружения сокращают количество микропластика, полностью удалить его существующие технологии не позволяют», — рассказала Ун-Чжон Ким, доцент кафедры наук о Земле и окружающей среде и старший автор работы.

Особую тревогу вызывает то, что вместе с микропластиком могут распространяться и другие загрязнители, такие как бисфенолы, PFAS (вечные химикаты) и антибиотики. Пути их попадания в организм — повседневные: питьевая вода, стирка, полив растений. По словам ученых, даже следовые количества могут со временем повлиять на здоровье, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Авторы подчеркивают, что борьбу с микропластиком осложняет отсутствие единых стандартов измерения и определения этих частиц.

«Наша цель — разработать унифицированные методики анализа, которые помогут реально оценивать эффективность очистки и масштабы загрязнения», — добавила Дженни Ким Нгуен, соавтор исследования.

Команда также подчеркнула важность осведомленности населения.