Разработана технология удаленного мониторинга после химиотерапии

Российские учёные разработали ИИ, который поможет отслеживать состояние сердца пациентов после химеотерапии.

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В Сеченовском университете разработали новый способ удалённого контроля для диагностики сердечных осложнений у пациентов, прошедших химиотерапию. Суть метода в использовании переносных электрокардиографов, которые регулярно отправляют данные врачам — до 20 раз в сутки. Эти данные обрабатываются алгоритмом машинного обучения, точность которого достигает 89,3%.

Разработчики считают, что внедрение такой технологии в стандартное лечение может существенно снизить смертность и предотвратить тяжёлые осложнения. Как отметил директор Института персонализированной кардиологии Филипп Копылов, при своевременном обнаружении проблем врачи могут адаптировать лечение, добавить препараты для защиты сердца или усилить наблюдение. Главное — вовремя распознать риск и оперативно вмешаться.

По данным университета, почти половина пациентов с онкологией сталкиваются с проблемами сердца уже после первого курса химиотерапии. Новый подход к мониторингу здоровья позволяет быстро выявлять такие случаи, чтобы заранее предпринять необходимые меры и сохранить качество жизни больных.