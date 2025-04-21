ИИ помог ученым расшифровать, как мозг ведет диалог

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля с помощью искусственного интеллекта (ИИ) изучили, как мозг человека обрабатывает язык во время реального разговора. Их цель — понять, какие участки мозга активны при слушании и разговоре, и как эта активность зависит от конкретных слов и контекста общения.

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Команда объединила технологии ИИ, в том числе языковые модели, похожие на те, что лежат в основе ChatGPT, с нейронными записями, сделанными через электроды, размещенные в мозге. Это позволило синхронно анализировать особенности речи и мозговую активность во время диалога.

Результаты показали, что как разговор, так и слушание активируют обширную сеть зон в лобной и височной долях мозга. Причем активность меняется в зависимости от того, какие слова используются, в каком порядке они произносятся и в каком контексте.

Ученые также обнаружили, что некоторые области мозга работают и при слушании, и при разговоре, что может указывать на общие механизмы обработки речи. Кроме того, были зафиксированы четкие изменения в работе мозга в моменты, когда человек переходит от слушания к разговору.

Дальнейшие исследования будут направлены на расшифровку значений слов и понятий.