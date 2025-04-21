Детские прививки: правда ли, что они вызывают аутизм

В соцсетях и мессенджерах распространяются утверждения, что введение вакцины провоцирует расстройство аутистического спектра (РАС). Поэтому следует отказаться от вакцин от кори и краснухи, а также от коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС), которые включены в национальный календарь профилактических прививок.

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А что на самом деле?

Расстройство аутистического спектра — давно известное заболевание. Но врачи и ученые до сих пор не пришли к единому мнению о причинах его появления. Поскольку аутистические черты зависят не только от генов, предполагалось, что отклонения в развитии мозга могут вызывать внешние факторы. Под подозрение попадали антибиотики, вирусы, аллергии и даже просмотр телепередач в младенчестве.

Одним из самых резонансных стало предположение, будто аутизм вызывает комбинированная прививка от кори, паротита и краснухи. В 1998 году британский гастроэнтеролог Эндрю Уэйкфилд опубликовал исследование, в котором утверждал: аутизм — следствие прививки. Но оказалось, что он подделал данные и хотел нажиться на испуганных родителях. Его исследование вызвало огромный резонанс, поэтому противники вакцинации до сих пор аргументируют его "выкладками" отказ от прививок. Журнал The Lancet отозвал статью Уэйкфилда, а его исследования были перепроверены и признаны недостоверными. Ученого заставили принести публичные извинения и отлучили от медицинской деятельности, напоминает Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук и врач-инфекционист "Инвитро".

Однако история Уэйкфилда не убедила противников вакцинации, которые продолжают искать подтверждения своим взглядам. Так, в начале 2025 года в Сети распространилась публикация "Вакцинация и нарушения развития нервной системы: исследование девятилетних детей, зачисленных в программу Medicaid". Ее авторы настаивали, что вакцинированные дети значительно чаще сталкиваются с нарушением развития и аутизмом, чем те, кому не были сделаны прививки. Но и эта статья нарушила почти все принципы достоверности научной публикации. Она вышла не в научном издании, а на ресурсе, владелец которого — известный противник вакцинации. Организация — спонсор исследования неоднократно была замечена в распространении ложных данных о прививках и публикации фейков. Методика анализа данных и научная подготовка авторов статьи также не выдерживают критики.

Отметим, что возраст, в котором появляются некоторые признаки расстройства аутистического спектра, совпадает с периодом введения вакцин. По этой причине родители, столкнувшиеся с РАС, делают вывод, что именно прививка стала причиной появления заболевания.

«Аутизм не вызывается прививками — это подтверждено многочисленными крупными исследованиями, — поясняет Артем Новиков, детский психиатр РБОО "Центр лечебной педагогики", ведущий Telegram-канала "Детский психиатр говорит". — Тем не менее до сих пор можно услышать: "Мы сделали прививку — и…", после чего следует рассказ о первых проявлениях аутизма и вывод, что виноваты прививки. Почему так происходит? Симптомы расстройства аутистического спектра часто становятся заметны в возрасте от года до двух, а это совпадает по времени с проведением плановых прививок».

Человеку свойственно искать простое и очевидное объяснение случившемуся, но это ложная причинно-следственная связь, подчеркивает эксперт.

«В моей практике были случаи, когда родители сознательно отказывались от вакцинации, опасаясь аутизма, однако у ребенка все равно проявлялись признаки РАС», — заключает Новиков.

«Вакцины от коклюша, дифтерии, столбняка вообще не влияют на нервную систему, — говорит биолог, основатель АНО "Коллективный иммунитет" Антонина Обласова. — АКДС — это достаточно реактогенная прививка, место введения может болеть, в результате чего ребенок какое-то время щадит руку или ногу. Но это не откат в развитии, не паралич, не "отнялась конечность", это всего лишь временная болезненность, которая пройдет сама».

Специалист отмечает, что после появления интернета, поисковых систем и социальных сетей информация распространяется очень быстро, особенно шокирующая и скандальная. В результате складывается ложное впечатление о разных явлениях, в том числе об аутизме и его мнимой связи с прививками.

«Но пока такие пугающие публикации вызывают отклик у аудитории, много комментариев и репостов, эту тему будут продолжать эксплуатировать, сколько бы раз наука ни доказала обратное», — констатирует эксперт.

Краткие итоги

Научных подтверждений связи прививок с расстройством аутистического спектра нет. Причины, вызывающие РАС, до сих пор не найдены. А подозрения, что вакцины провоцируют аутизм, связаны с совпадением возраста вакцинации и периодом появления первых возможных симптомов расстройства аутистического спектра.

Материал подготовлен редакцией проекта "Проверка информации" при участии АНО "Диалог Регионы".

ТАСС и АНО "Диалог Регионы" являются учредителями Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN).