Создана новая платформа для тестирования медикаментов

Ученые МФТИ создали платформу, которая с высокой вероятностью может оценивать риск возникновения аритмий при тестировании новых медикаментов. Статья опубликована в научном журнале Cardiovascular Toxicology.

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Как известно, аритмогенность (нарушения нормального ритма сердечных сокращений) может проявляться в различных формах, включая слишком быстрые (тахикардия), слишком медленные (брадикардия), а также нерегулярные сердечные ритмы.

Традиционно для оценки влияния препаратов на нарушение сердечного ритма используется так называемый "удлиненный интервал QT", однако последние данные ставят под сомнение его надёжность.

Ученые МФТИ предложили новый подход к оценке лекарственных средств на аритмогенность.

"Мы создали новую платформу для тестирования препаратов, объединяющую различные подходы. В работе использовались кардиомиоциты (клетки миокарда, отвечающие за сокращение и расслабление сердца), полученные из стволовых клеток человека. Эксперименты проводились как in vitro, так и с помощью компьютерного моделирования, что делает полученные результаты максимально достоверными", - рассказала первый автор статьи, инженер-исследователь лаборатории экспериментальной и клеточной медицины МФТИ Анастасия Синицына.

В ходе исследования было продемонстрировано, что использование этой интегративной платформы позволяет заранее предсказать клинические проявления побочных эффектов известных препаратов, в частности, таких как лидокаин и циклофосфамид. Так, моделирование действия лидокаина показало, что разные его концентрации могут вызывать разный эффект: как провоцировать появление аритмии, так и предотвращать её. А на примере циклофосфамида, который является противоопухолевым препаратом, была продемонстрирована возможность моделирования влияния лекарства не только на ионные каналы, но и на межклеточные структуры.

Результаты исследования учёных могут улучшить процесс разработки безопасных лекарств и снизить риски, связанные с их применением.