Ученые развеяли миф об особых диетах для роста мышц

Американские ученые из Иллинойсского университета в Урбана-Шампейне доказали, что источник белка не имеет решающего значения для роста мышечной массы. Исследование опубликовано в научном журнале Medicine & Science in Sports & Exercise (MCSE).

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В эксперименте участвовали 40 здоровых взрослых в возрасте 20–40 лет. Половина придерживалась веганской диеты, другая — всеядной, причем 70% протеина в последней группе поступало из мяса, молочных продуктов и яиц. Суточная доза составляла 1,1–1,2 грамма белка на килограмм веса. Добровольцы выполняли силовые тренировки три раза в неделю, а их рацион строго контролировался.

Для оценки синтеза мышечного белка ученые использовали «тяжелую» воду с дейтерием, которая позволяла отслеживать включение аминокислот в мышцы. Биопсии тканей до и после эксперимента подтвердили, что разницы в росте мышц между группами нет.

Ранее считалось, что животный протеин лучше стимулирует мышечный рост, поскольку предыдущие исследования, изучавшие реакцию на один прием пищи, показывали его преимущество. Однако новое исследование, в котором участники придерживались сбалансированной диеты в течение девяти дней, не выявило различий между веганами и всеядными.

Ученые также проверили гипотезу о том, что равномерное распределение белка между приемами пищи важно для роста мышц. Оказалось, что даже при разном распределении (например, большая часть белка вечером) скорость синтеза мышечного белка не менялась.