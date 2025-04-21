Ученые выяснили, как действует иммунотерапия в разных возрастных группах

Медики из США и Европы выяснили, что иммунотерапия рака, основанная на базе блокаторов иммунных контрольных точек, одинаково воздействует и на молодых, и на пожилых пациентов. Это ставит под сомнение популярную гипотезу о том, что возрастные изменения в работе иммунитета значительно снижают эффективность лечения рака, сообщила пресс-служба американского Университета Джона Гопкинса (JHU).

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«Мы показали, что пожилые пациенты обычно столь же хорошо реагируют на иммунотерапию, как и молодые носители опухоли, причем иногда она воздействует на них даже более благоприятным образом. При этом мы раскрыли некоторые важные различия в том, как иммунитет молодых и пожилых людей реагирует на эту терапию, что в перспективе позволит нам создать еще более эффективные методы борьбы с опухолями», — пояснил доцент JHU Дэниел Забрански, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Забрански и его коллеги пришли к такому выводу во время наблюдений за здоровьем ста пациентов, проходивших стандартные курсы иммунотерапии на базе различных блокаторов иммунных контрольных точек. Так ученые называют особый класс антител или других молекул, которые подавляют работу рецепторов на поверхности иммунных клеток, отвечающих за подавление иммунитета. Многие формы опухолей умеют активировать эти рецепторы, что позволяет им защищать себя от атак иммунитета.

Американские и европейские медики заинтересовались, существуют ли различия в эффективности воздействия иммунотерапии на пожилых и молодых людей. Другие формы лечения рака в среднем хуже воздействуют на носителей опухолей в возрасте, что медики связывали с возрастными изменениями в работе иммунитета. Забрански и его коллеги проверили, характерно ли это для иммунотерапии на базе блокаторов иммунных контрольных точек.

Для этого ученые на протяжении года наблюдали за тем, как менялось состояние здоровья добровольцев после удаления опухолей и курса иммунотерапии. Оказалось, что иммунотерапия остановила развитие рака у примерно схожей доли больных и в том, и в другом случае (порядка 25-40%), и позволила 80% пожилых и молодых добровольцев прожить более года после начала наблюдений.

При этом исследователи выявили серьезные возрастные различия в частоте развития побочных эффектов, связанных с иммунитетом, а также обнаружили расхождения в поведении Т-клеток и наборе вырабатываемых ими молекул. Понимание этого позволит скорректировать уже существующие формы иммунотерапии для повышения эффективности их действия на пожилых людей, на долю которых приходится больше 70% смертей среди всех носителей опухолей, подытожили исследователи.

Об иммунотерапии

В последние годы медики начали активно использовать методы иммунотерапии для борьбы с раком. Обычно в их рамках врачи извлекают культуры определенных типов Т-клеток из организма пациентов и особым образом "перепрограммируют" их, что заставляет эти тельца атаковать конкретные типы опухолевых клеток. За разработку одной из первых форм иммунотерапии, связанной с подавлением работы гена PD-1, в 2018 году была вручена Нобелевская премия по физиологии и медицине.