Обнаружена связь между аутизмом и редким наследственным заболеванием

Исследователи из США и Канады выяснили, что аутизм примерно в 14 раз чаще развивается у носителей миотонической дистрофии, чем у остальных людей на Земле, из-за того, что связанная с ним мутация в гене DMPK также нарушает работу большого числа генов, связанных с работой мозга. Об этом сообщила пресс-служба канадского Госпиталя для больных детей (SickKids).

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«Полученные нами данные открывают новый путь для изучения генетических механизмов развития аутизма. Когда мы выявим всю цепочку генов и белков, связанную с этой мутацией в гене DMPK, мы сможем создать новые методы диагностики аутизма, а также создать точечную терапию, которая будет нормализовать работу этого набора пептидов и участков ДНК», — пояснил старший научный сотрудник SickKids Райан Юэн, чьи слова приводит пресс-служба госпиталя.

Юэн и его коллеги пришли к такому выводу при изучении образцов клеток мозга, извлеченных из разных регионов нервной системы носителей миотонической дистрофии, а также здоровых людей, не страдавших аутизма или данного нейромышечного заболевания. Ученые проанализировали особенности в структуре гена DMPK, в том числе количество повторов в этом участке ДНК, и сопоставили их с тем, насколько активны были гены, связанные с развитием и работой нейронов.

Это сравнение показало, что накопление большого числа так называемых TRE-повторов в структуре гена DMPK у носителей миотонической дистрофии сопровождалось нарастающими сбоями в работе шести генов, в том числе SCN2A, ANK2 и SHANK2, которые ранее уже связывались с развитием аутизма. Это заставило ученых детально изучить взаимодействие между белками из семейства MBNL, выработка которых нарушается при появлении мутаций в гене DMPK, с данными участками ДНК.

Проведенные исследователями опыты указали на то, что белки из семейства MBNL отвечают за удаление "ненужных" частей из РНК-копий этих шести генов, что критически важно для их корректной работы в процессе формирования и работы тканей мозга. Сбои в этом процессе, который биологи называют "альтернативным сплайсингом", приводят к появлению в клетках неправильно свернутых молекул белков, неспособных исполнять возложенные на них функции, что ведет к развитию аутизма.

В пользу этого говорит то, что повреждение генов, кодирующих белки MBNL, привело к развитию характерных симптомов аутизма у мышей, аналоги которых часто выявляются у детей с миотонической дистрофией. Дальнейшее изучение этих нарушений в работе белков и генов, как надеются исследователи, поможет создать терапии, предотвращающие развитие аутизма у носителей данного нейромышечного заболевания, а также у других групп пациентов.

О миотонической дистрофии

Миотоническая дистрофия представляет собой одну из относительно распространенных вариаций нейромышечных заболеваний, которая возникает в результате появления лишних повторов в гене DMPK или мутаций в гене CNBP. Ее развитие приводит к постепенному ослаблению тонуса и контроля над мышцами в определенных частях тела, а также к некоторым другим нарушениям, в том числе к развитию катаракт и проблем с сердечным ритмом. На настоящий момент лечения для данной болезни не существует.