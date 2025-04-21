Создана жевательная резинка против вирусов

Исследователи из Пенсильванского университета разработали жевательную резинку, способную снижать активность вирусов во рту на 95%. Ключевой компонент — белок FRIL, выделенный из египетской фасоли.

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Он захватывает и нейтрализует вирусы, не разрушаясь при термической обработке, что позволяет добавлять его в жвачку в нужной концентрации.

Всего 40 мг FRIL в 2-граммовой порции достаточно, чтобы за 15 минут использования резко снизить вирусную активность. Протестировано средство против герпеса HSV-1 и HSV-2, а также гриппа A (H1N1 и H3N2). Учёные уверены, что смогут адаптировать технологию и для других вирусов.

Разработка призвана стать альтернативой традиционным методам защиты в условиях эпидемий. По мнению авторов, жевательная форма может оказаться более приемлемой для широкой аудитории, чем маски или вакцины.