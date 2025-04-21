Эксперт рассказал, когда ИИ сможет ставить диагнозы пациентам

Скорость развития искусственного интеллекта (ИИ) позволит через 20-30 лет полноценно использовать его для постановки диагноза пациентам. Об этом ТАСС заявил ректор Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ), доктор технических наук, профессор Сергей Емельянов.

"Смотрим когда фантастические фильмы, мы видим, что роботы делают операции, - сказал собеседник агентства. - Думаю, что 20-30 лет, и очень много [в здравоохранении] будет работать искусственный интеллект. Да, врач будет нужен, но все-таки массу рутинной работы, такой как определение диагноза, накопления массива данных, [будет выполнять ИИ]".

ЮЗГУ активно развивается в этом направлении, рассказал ректор вуза. "Развиваем новые направления, открыли второй диссовет по медицинской информатике, - сказал Емельянов. - На выходе у нас получается врач-кибернетик, который умеет использовать совершенно новейшие способы и оборудование. Мы понимаем, что это и роботизированные комплексы, это и искусственный интеллект".

Так, по словам ученого, сейчас ЮЗГУ разрабатывает новейший флоуриметр.

"Это [прибор] для определения мужских заболеваний - простатита, аденомы простаты. И мы вместе с компанией "Медассист" (центр медицинский в городе Курске) [разрабатываем] новый с искусственным интеллектом флоуриметр, который сам будет ставить диагноз", - отметил Емельянов.

Ректор вуза напомнил, что уже существует ассистированная хирургическая система Da Vinci ("Да Винчи") и ее аналоги. В будущем подобные технологии будут только развиваться, убежден Емельянов.

"Думаю, 20-30 лет, и мы увидим совершенно другую медицину", - добавил он.