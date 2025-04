Пять факторов риска, которые могут украсть более десяти лет жизни

Пять классических факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в возрасте 50 лет могут сократить продолжительность жизни более чем на 10 лет. В их число входят: высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина, ожирение, диабет и курение.

Результаты исследования, опубликованные в The New England Journal of Medicine, показывают, что изменение образа жизни и управление рисками в среднем возрасте могут иметь существенное значение. Снижение артериального давления и отказ от курения оказали наиболее существенное влияние на продолжительность жизни.

Авторы исследования изучили данные более двух миллионов участников из 133 когорт, 39 стран и шести континентов. Риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти от любой причины оценивался до 90 лет в зависимости от наличия или отсутствия артериальной гипертензии, гиперлипидемии, недостаточного и избыточного веса или ожирения, диабета и курения в возрасте 50 лет. Также оценивались различия в продолжительности жизни в зависимости от наличия или отсутствия этих факторов риска.

В результате риск сердечно-сосудистых заболеваний в течение жизни составил 24% для женщин и 38% для мужчин, у которых присутствовали все пять факторов риска – что оказалось примерно в два раза выше, по сравнению с участниками без факторов риска.

Соответственно, в группе без факторов риска предполагаемое количество дополнительных лет жизни без сердечно-сосудистых заболеваний составило 13,3 для женщин и 10,6 для мужчин. Предполагаемое количество дополнительных лет жизни без преждевременной смерти от всех причин составило 14,5 для женщин и 11,8 для мужчин.

Причём, при наличии всех факторов риска, адекватная коррекция гипертонии в возрасте от 55 до 60 лет была связана с наибольшим количеством дополнительных лет жизни без сердечно-сосудистых заболеваний. А отказ от курения в возрасте от 55 до 60 лет был связан с наибольшим количеством дополнительных лет жизни, в целом.

Таким образом, отсутствие пяти классических факторов риска в возрасте 50 лет было связано с увеличением продолжительности жизни на 10 и более лет, по сравнению с участниками, имеющими все пять факторов риска. Люди, которые скорректировали гипертонию и отказались от курения в среднем возрасте, имели больше всего дополнительных лет жизни.