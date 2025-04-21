В России предложили новый способ лечить цистит

Ученые подведомственного Минобрнауки России Пензенского государственного университета (ПГУ) усовершенствовали способ лечения хронического цистита. Они предлагают вводить в мочевой пузырь компоненты крови пациента с лекарствами, такой подход помогает добиться стойкой ремиссии. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Хронический цистит — это рецидивирующее воспаление в стенке мочевого пузыря. В 90% случаев болезнью страдают женщины. Это связано с анатомическими особенностями строения женской мочеполовой системы. Методы лечения хронического цистита всегда подбираются индивидуально. Один из них — инстилляция мочевого пузыря. Это медицинская процедура, при которой лекарство вводится непосредственно в мочевой пузырь. Ее выполняют с помощью уретрального катетера, вводимого через мочеиспускательный канал.

В состав лекарства обычно входят препараты на основе альгината натрия с лидокоином и деринатом, сульфата хондроитина, гиалуроновой кислоты, фосфатного буфера и других. Медики ПГУ впервые предложили применить такую комбинацию препаратов: в «лечебный коктейль» они добавили тромбоцитарную аутоплазму человека.

Для этого у больной забирают 9 мл венозной крови. Ее помещают в специальную пробирку для приготовления плазмы. Затем она отправляется в лабораторную центрифугу. При 3,5 тысячи оборотов через 10 минут образуется нужная плазма крови с активными элементами. Последние обладают противовоспалительными, заживляющими, увлажняющими свойствами. Полученная плазма дополняется 5 мл лидокаина гидрохлорида, раствором диоксидина (10,1%), 1 мл триамцинолоном ацетонида (40 мг/мл).

Подготовка «лечебного коктейля» занимает около 15 минут. Раствор вводится в мочевой пузырь на 30 минут. Через полчаса раствор выводится естественным путем. Курс лечения включает 10 инстилляций, которые необходимо проводить раз в неделю.