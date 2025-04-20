Ученые пытаются доказать возможность загробной жизни

Исследователи из Нидерландов, нейропсихологи Ривас, Дирвен и Смит, изучили более 70 случаев клинической смерти и сделали вывод, что жизнь после смерти возможна. Пациенты сообщали, что во время клинической смерти их душа покидала тело и существовала без физической оболочки.

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Во время операции на сердце пациент, которого медики посчитали уже умершим, неожиданно ожил без вмешательства. Аппарат зафиксировал сердцебиение, хотя родственникам заявили о его смерти.

Пациент, который был при этом под повязкой, описал все происходящее в операционной, включая записки медсестры.

Данный случай привлек внимание исследователей, потому что восстановление пациента и его воспоминания кажутся необъяснимыми.

Напомним, что врач Роман Фишкин рассказал о требованиях к донорам крови. Врач посоветовал, от какого вируса сейчас необходимо вакцинироваться.