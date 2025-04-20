Правильный темп ходьбы защищает от опасной патологии

Скорость ходьбы важнее количества шагов в стремлении укрепить здоровье сердца. Британские учёные выяснили, что быстрый темп ходьбы способен почти вдвое снизить риск опасных сердечных патологий, включая внезапную остановку сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале Heart.

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Анализ данных 420 тыс. человек за 13 лет показал, что у людей, предпочитающих быструю ходьбу, риск развития мерцательной аритмии, сердечной недостаточности и инсульта снижается на 43% по сравнению с теми, кто ходит медленно. Средний темп также продемонстрировал значимый эффект — сокращение риска на 35%. Интересно, что наиболее выраженная польза от быстрой ходьбы наблюдалась у женщин моложе 60 лет с нормальным весом и без хронических заболеваний.

Учёные подчёркивают: нарушения ритма сердца, от которых сегодня страдают более 60 млн человек в мире, можно предотвратить через коррекцию образа жизни.