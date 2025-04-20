Разработано лекарство способное обратить вспять болезнь Альцгеймера

Исследовательская группа из Института Скриппса в Калифорнии разработала новое лекарство на основе карнозной кислоты, содержащейся в розмарине и шалфее, которое способно обратить вспять развитие болезни Альцгеймера. Соединение, получившее название diAcCA, не только уменьшает воспаление в мозге, но и восстанавливает утраченные нейронные связи, отвечающие за обучение и память.

Эксперименты на мышах с моделью болезни Альцгеймера показали впечатляющие результаты: у животных, принимающих diAcCA, заметно улучшалась память и уменьшалось количество воспалительных процессов в мозге. Кроме того, соединение обладало способностью преодолевать гематоэнцефалический барьер, доставляя активное вещество непосредственно к очагам поражения.

Клинические испытания нового препарата начнутся в ближайшее время. Это открывает перспективы для быстрого внедрения эффективного метода лечения болезни Альцгеймера, который может спасти миллионы жизней.

Помимо этого, diAcCA обладает высокой селективностью: оно воздействует исключительно на воспалённые участки мозга, минимизируя потенциальные побочные эффекты.

Исследование опубликовано в журнале Antioxidants.