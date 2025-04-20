Найден необычный способ борьбы с болезнью Альцгеймера

ВВI: гормон норадреналин может защитить от болезни Альцгеймера
Ученые из Института нейробиологии Университета Рочестера обнаружили, что восстановление работы нейромедиатора норадреналина помогает «успокаивать» клетки мозга, снижая риск развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain, Behavior, and Immunity.
Норадреналин — один из ключевых сигнальных компонентов мозга, оказывающий влияние практически на все типы клеток. Ученые уже доказали, что при нейродегенеративных заболеваниях (таких как болезнь Паркинсона) этот гормон оказывает противовоспалительное действие.
В экспериментах на мышах исследователи выяснили, как работает механизм взаимодействия норадреналина с иммунными клетками мозга — микроглией. Эти клетки регулируют воспалительные процессы при помощи рецептора β2AR. Однако с возрастом и развитием болезни Альцгеймера активность этого рецептора снижается, особенно в участках мозга с амилоидными бляшками. Это нарушает способность микроглии контролировать воспаление.
Ученые установили, что блокировка рецептора β2AR усугубляет повреждения мозга, тогда как его стимуляция помогает замедлить образование бляшек и снизить воспаление. Результаты также показали, что эффективность вмешательства зависит от пола животных и времени начала терапии.
По словам исследователей, их работа меняет традиционное представление о болезни Альцгеймера как следствии накопления дефектных белков в мозге. Ученые отметили, что именно потеря противовоспалительной функции норадреналина может играть ключевую роль на ранних стадиях заболевания.