Где живет логика: найден участок мозга, отвечающий за рассуждения

Правая лобная доля играет ключевую роль в логическом мышлении и способности решать новые задачи, выяснили нейробиологи. О своем открытии они рассказали в журнале Brain.

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Правая лобная доля

Ученые давно используют функциональную магнитно-резонансную томографию для изучения когнитивных функций у здоровых людей. Однако такие исследования лишь выявляют корреляции, а не находят причинно-следственных связей.

Научным подспорьем могут служить пациенты с очаговыми поражениями мозга — картируя их, можно отслеживать, какая область за что отвечает. Но найти достаточное количество больных с точно локализованными повреждениями правой лобной доли непросто. Тем не менее ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) включили в свою выборку 247 человек с очаговыми поражениями мозга (левого или правого полушария, лобных или задних отделов) и добавили контрольную группу, а которую вошел 81 здоровый взрослый индивид.

Как изучали

Для измерения логического мышления исследователи разработали два оригинальных теста. Первый — вербальное задание на аналогии, где участники определяли отношения между словами.

Например: «Если Сара умнее Дианы, а Сара умнее Хизер, то Диана умнее Хизер?»

Такие вопросы проверяют способность делать логические выводы из заданных утверждений.

Второй тест — невербальное дедуктивное задание, требующее выявления закономерностей среди фигур, изображений или чисел.

Пример: «Какая последовательность чисел — 1, 2, 3 — больше похожа на 5, 6, 7 или 6, 5, 7?»

Цель — оценить, как пациенты анализируют отношения без опоры на язык.

Правое полушарие

При сравнении результатов обнаружилось: пациенты с повреждениями правой лобной доли справились с тестами значительно хуже, чем те, у кого были поражены другие области. Ошибки у них встречались на 15% чаще, чем у остальных участников и здоровых испытуемых.

Это подтверждает, что правое полушарие играет ключевую роль в рассуждениях, особенно при интерпретации новой информации и выводе логических заключений.

«Наше исследование показывает, как передняя часть правого полушария помогает людям мыслить и решать новые задачи. Также мы доказали, что два новых теста эффективно выявляют проблемы с логикой у пациентов с повреждениями мозга, улучшая диагностику и лечение», — прокомментировал нейропсихолог Джозеф Моул из Института неврологии UCL.

Подвижный интеллект

Еще один ключевой вывод касается так называемого подвижного интеллекта — способности решать задачи в новых или незнакомых условиях. Выявлено значительное пересечение между нейронными сетями, отвечающими за подвижный интеллект и рассуждения. Обе сети в значительной степени зависят от правой лобной доли.

В исследовании использованы передовые методы картирования повреждений, разработанные профессором Парашкевом Начевым и его коллегами из UCL. Эти инструменты позволили точно определить, какие зоны лобной доли при повреждении сильнее всего влияют на логическое мышление.

Неврологическая помощь

Практическое применение исследования велико. Повреждения мозга из-за инсультов или опухолей могут незаметно влиять на повседневную жизнь, поэтому важно как можно раньше выявлять когнитивные дефициты.

Многие неврологические тесты упускают дисфункцию правой лобной доли, так как стандартные проверки сосредоточены на памяти, речи или моторике. Новые задания целенаправленно оценивают сложные рассуждения.

Исследователи надеются, что после дополнительной валидации эти тесты войдут в клиническую практику. Для пациентов это означает более тщательную диагностику и, возможно, специализированные программы реабилитации.

Что дальше

В будущем планируется усовершенствовать новые тесты и подтвердить их эффективность. Также предстоит изучить нарушения правого полушария у более широкого круга пациентов.

Ученые также хотят проверить, может ли тренировка логического мышления ускорить восстановление и улучшить качество жизни людей с поражениями лобных долей — особенно правой, оказавшейся критически важной для сложных рассуждений.