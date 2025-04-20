Специалисты выяснили истинную причину ненависти к веганам

Ученые раскрыли истинную причину, по которой люди ненавидят веганов, – и уверяют, что мясоеды завидуют тем, кто сидит на сугубо растительной пище.

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В своем исследовании финские ученые задались целью понять, почему целиком растительная диета по-прежнему вызывает такое неодобрение в Европе. В исследовании приняли участие 3600 человек, которых спросили, кто, по их мнению, предпочитает мясную диету. Результаты показали "противоречивую картину", пишет Daily Mail.

С одной стороны, веганов вроде бы считают экологически ориентированной публикой, заботящимися о своем здоровье людьми, достойными восхищения. Но, с другой, они также вызывали страх, зависть, презрение и гнев.

"Потребление мяса и мясных заменителей – это очень важный социальный феномен, – говорит автор исследования доктор Рооса-Маария Малила. – Согласно нашему исследованию, потребители, предпочитающие растительные альтернативы, воспринимаются как социально отличающиеся, и не в хорошем смысле этого слова".

По данным Statista, по состоянию на 2023 год в Европе насчитывалось около 6,62 миллиона веганов. Более того, ожидается, что к 2033 году эта цифра вырастет до колоссальных 8,25 миллионов.

Несмотря на этот рост, веганство по-прежнему остается объектом стигматизации, и исследователи захотели понять, почему, отмечает Daily Mail.

В своем исследовании ученые спросили участников, что они думают о вымышленных потребителях, основываясь на их списке покупок.

В исследование были включены три разных списка покупок.

Все три исследования включали одни и те же пять основных продуктов питания – макароны, хлеб, яблочный сок, морковь и бананы, но варьировались в зависимости от включения или исключения белковых продуктов животного и растительного происхождения.

Например, в одном наборе были мясной фарш, мясное ассорти и сосиски, в то время как в другой были включены куриные рулетики и овощные сосиски. В третьем были исключительно продукты растительного происхождения, в том числе овощные пельмени и овощные сосиски.

Результаты показали, что участники оценили вымышленных потребителей, предпочитавших вегетарианскую пищу, как экологически чистых, заботящихся о здоровье и нравственных. Однако исследователи также обнаружили, что участники чаще проявляли страх, зависть, презрение и гнев по отношению к ним.

"Люди даже хотели вести себя агрессивно по отношению к вегетарианцам или исключить их из круга общения", – говорит доктор Малила.

По мнению исследователей, эти результаты отражают "преобладающий климат".