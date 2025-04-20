Специалисты выяснили истинную причину ненависти к веганам

Раскрыта истинная причина ненависти к веганам
Ученые раскрыли истинную причину, по которой люди ненавидят веганов, – и уверяют, что мясоеды завидуют тем, кто сидит на сугубо растительной пище.
В своем исследовании финские ученые задались целью понять, почему целиком растительная диета по-прежнему вызывает такое неодобрение в Европе. В исследовании приняли участие 3600 человек, которых спросили, кто, по их мнению, предпочитает мясную диету. Результаты показали "противоречивую картину", пишет Daily Mail.
С одной стороны, веганов вроде бы считают экологически ориентированной публикой, заботящимися о своем здоровье людьми, достойными восхищения. Но, с другой, они также вызывали страх, зависть, презрение и гнев.
"Потребление мяса и мясных заменителей – это очень важный социальный феномен, – говорит автор исследования доктор Рооса-Маария Малила. – Согласно нашему исследованию, потребители, предпочитающие растительные альтернативы, воспринимаются как социально отличающиеся, и не в хорошем смысле этого слова".
По данным Statista, по состоянию на 2023 год в Европе насчитывалось около 6,62 миллиона веганов. Более того, ожидается, что к 2033 году эта цифра вырастет до колоссальных 8,25 миллионов.
Несмотря на этот рост, веганство по-прежнему остается объектом стигматизации, и исследователи захотели понять, почему, отмечает Daily Mail.
В своем исследовании ученые спросили участников, что они думают о вымышленных потребителях, основываясь на их списке покупок.
В исследование были включены три разных списка покупок.
Все три исследования включали одни и те же пять основных продуктов питания – макароны, хлеб, яблочный сок, морковь и бананы, но варьировались в зависимости от включения или исключения белковых продуктов животного и растительного происхождения.
Например, в одном наборе были мясной фарш, мясное ассорти и сосиски, в то время как в другой были включены куриные рулетики и овощные сосиски. В третьем были исключительно продукты растительного происхождения, в том числе овощные пельмени и овощные сосиски.
Результаты показали, что участники оценили вымышленных потребителей, предпочитавших вегетарианскую пищу, как экологически чистых, заботящихся о здоровье и нравственных. Однако исследователи также обнаружили, что участники чаще проявляли страх, зависть, презрение и гнев по отношению к ним.
"Люди даже хотели вести себя агрессивно по отношению к вегетарианцам или исключить их из круга общения", – говорит доктор Малила.
По мнению исследователей, эти результаты отражают "преобладающий климат".
"Неоднозначное отношение к вегетарианцам отражает сложившийся климат, в котором необходимость сократить потребление мяса по экологическим соображениям, безусловно, больше ни для кого не будет неожиданностью, – отмечает доктор Малила. – Понятно, что изменить собственные привычки в потреблении не так-то просто. Это может выражаться в разочаровании и передаваться тем, кто уже является движущей силой перемен. Конечно, страх отказаться от полученных преимуществ также вызывает схожие чувства, хотя вегетарианская диета на самом деле не обязательно должна быть компромиссом, но образ, сложившийся вокруг нее, может восприниматься именно так".