В России появилось производство изделий для трансплантации костного мозга

Вторая очередь центра серийного производства (ЦСП) Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ), где будут изготавливать изделия для пункции и трансплантации костного мозга, запущена в Самарской области при участии министра здравоохранения России Михаила Мурашко и министра промышленности и торговли России Антона Алиханова.

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«Это вторая очередь производства на базе Самарского медицинского университета. Мы начинали с небольших, фактически кабинетных технологий, <…> потом пошли в реабилитацию, сейчас уже у нас работающее производство индивидуального изготовления имплантируемых медицинских изделий, совершенно уникальные производятся изделия. <…> Надеюсь, это не последний цех, который мы открываем, мы движемся правильно»‎, — сказал на открытии центра Мурашко.

Министр подчеркнул, что на базе СамГМУ также развиваются технологии для индивидуального протезирования. Актуальная задача - развитие медицинских изделий, использующих в работе электроэнергию, а также персонифицированных медицинских "помощников". Мурашко поблагодарил за работу ректора СамГМУ, профессора РАН, заслуженного деятеля науки РФ Александра Колсанова.

Глава Минпромторга Антон Алиханов подчеркнул, что ведомство продолжит оказывать меры поддержки проектам СамГМУ, создавать возможности для привлечения федерального финансирования.

«Надеемся, что в 2027 году выйдем на серийное производство и активно начнем применять эти механизмы в системе здравоохранения. Будем помогать продвигать продукцию за рубежом»‎, — заявил Алиханов.

Вторая очередь центра

Новый корпус центра площадью 4,7 тыс. кв. м разместился на площадке индустриального парка "Преображенка" в Волжском районе Самарской области.

На первом этапе в новом ЦСП начнут выпускать уникальные медицинские изделия для пункции и трансплантации костного мозга, а также линейку цифровых устройств для телемедицины, в том числе устройства для дистанционного наблюдения за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что развитие центра СамГМУ продолжится.

«Открывая вторую очередь, мы уже обсуждаем третью»‎, — сказал он.

О центре производства СамГМУ

Первый корпус ЦСП работает с 2022 года, производственная площадь составляет 2,7 тыс. кв. м. На его базе серийно производят собственные продукты СамГМУ, среди которых полностью российская система для предоперационного планирования и интраоперационной хирургической навигации Autoplan, основанная на оптическом инфракрасном трекинге и технологии дополненной реальности.

Одно из ключевых направлений разработок и производства в научно-исследовательском институте Бионики и персонифицированной медицины, базирующегося в ЦСП, - создание индивидуальных эндопротезов из керамики и титана, более тысячи таких изделий уже установлены пациентам в ведущих медицинских центрах страны. Уникальная разработка ученых СамГМУ - раздвижные эндопротезы, которые меняют длину в организме человека без хирургического вмешательства и востребованы для детей. Уже успешно установлено пять таких протезов. Другое актуальное направление - разработка экзопротезов для реабилитации военнослужащих - участников спецоперации.

Продукцию ЦСП поставляют во все федеральные округа России и в три зарубежных страны.