Выявлена связь между нарушением биологических часов и развитием диабета

Научные исследования в области биологии и медицины продолжают раскрывать новые аспекты сложных механизмов, лежащих в основе развития метаболических заболеваний. Недавнее исследование обнаружило, что нарушение циркадных часов в мышечных тканях, в сочетании с неправильным питанием, потенциально способствует развитию таких заболеваний как диабет.

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Исследование показало, что сбои в работе внутренних часов организма, вызванные сменой часовых поясов, посменной работой или хроническим недосыпанием, негативно влияют на работу мышц и обмен веществ. Эксперименты на мышах доказали, что эти нарушения могут способствовать развитию непереносимости глюкозы, что считается важным предвестником диабета.

Самые основные регуляторы циркадных ритмов — белки, называемые факторами транскрипции, которые присутствуют во всем организме, включая мышечную ткань. Эти белки формируют в мышцах внутренние часы, которые синхронизируют физиологические и поведенческие процессы с внешней средой в течение 24-часового светового цикла. Нарушение работы этих часов ранее связывали с повышенным риском развития метаболических заболеваний, однако роль скелетных мышц оставалась оспариваемой и недостаточно изученной.

В рамках проведенного исследования команда ученых стремилась понять, каким образом циркадные часы в мышечных клетках влияют на обмен веществ, а также как их нарушение способствует возникновению метаболической резистентности. Для этого мыши подвергались диете с высоким содержанием жиров и углеводов, что способствует развитию ожирения и сахарного диабета.

Результаты показали, что у группы грызунов значительно повысилась непереносимость глюкозы по сравнению с контрольными группами. Это свидетельствовало о том, что снижение активности или полное отсутствие этого фактора в мышечных тканях ухудшает обмен веществ и способствует развитию преддиабетического состояния. В ходе анализа ученые выявили, что такие мыши испытывают проблемы с утилизацией глюкозы на ранних этапах гликолиза — ключевого метаболического пути, превращающего глюкозу в энергию.

Наиболее важным открытием стал факт, что при восстановлении активности в мышцах мышей с дефицитом, удалось обратить вызванную диетой непереносимость глюкозы.