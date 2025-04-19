Российские инженеры создали недорогой прибор для лечения сосудов

Устройство, позволяющее автоматизировать процесс восстановления проходимости сосудов и улучшить приток крови к сердцу, разработали в Новосибирске. Конструкция обеспечивает необходимое давление для распрямления стенок сосудов, сообщил ТАСС руководитель образовательного центра студенческой проектной деятельности Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Евгений Соколы.

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"Выставляется необходимое давление, двигатель вращает винт, по этому винту перемещается платформа, в которой установлен датчик давления. Платформа перемещается по двум направлениям и толкает шток шприца", - сказал собеседник агентства.

Запрос на создание конструкции поступил от Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина. Основная цель разработки - снизить затраты на проведение процедуры. Стоимость одноразового индефлятора составляет до 7 тыс. рублей. Со сменными обычными шприцами, которые можно будет использовать в конструкции, разработанной НГТУ, стоимость сокращается до десятков рублей. Российских и зарубежных аналогов такой платформы для шприца малого размера нет.

Инженеры собрали образец устройства, которое должно обеспечивать давление в 14 бар (1 бар приблизительно равен 1 атмосфере). Платформа снабжена датчиками, которые при подключении к компьютеру позволят медикам контролировать давление. Разработчики добились того, что показания давления на компьютере совпадали с сертифицированным монометром. В перспективе давление будет контролироваться автоматически.

Ангиопластика - это процедура, которая помогает открыть заблокированные артерии и улучшить приток крови к сердцу. В кровеносный сосуд через небольшой разрез вводят тонкую трубку (катетер) с баллоном на конце. Баллон надувают в месте закупорки, что помогает расширить сосуд. Во время этого процесса используется специальный шприц с монометром - индефлятор, который нужен для ручного надувания баллона катетера и регуляции давления в нем.