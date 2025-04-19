Российские инженеры создали недорогой прибор для лечения сосудов

Устройство, позволяющее автоматизировать процесс восстановления проходимости сосудов и улучшить приток крови к сердцу, разработали в Новосибирске. Конструкция обеспечивает необходимое давление для распрямления стенок сосудов, сообщил ТАСС руководитель образовательного центра студенческой проектной деятельности Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Евгений Соколы.
"Выставляется необходимое давление, двигатель вращает винт, по этому винту перемещается платформа, в которой установлен датчик давления. Платформа перемещается по двум направлениям и толкает шток шприца", - сказал собеседник агентства.
Запрос на создание конструкции поступил от Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина. Основная цель разработки - снизить затраты на проведение процедуры. Стоимость одноразового индефлятора составляет до 7 тыс. рублей. Со сменными обычными шприцами, которые можно будет использовать в конструкции, разработанной НГТУ, стоимость сокращается до десятков рублей. Российских и зарубежных аналогов такой платформы для шприца малого размера нет.
Инженеры собрали образец устройства, которое должно обеспечивать давление в 14 бар (1 бар приблизительно равен 1 атмосфере). Платформа снабжена датчиками, которые при подключении к компьютеру позволят медикам контролировать давление. Разработчики добились того, что показания давления на компьютере совпадали с сертифицированным монометром. В перспективе давление будет контролироваться автоматически.
Ангиопластика - это процедура, которая помогает открыть заблокированные артерии и улучшить приток крови к сердцу. В кровеносный сосуд через небольшой разрез вводят тонкую трубку (катетер) с баллоном на конце. Баллон надувают в месте закупорки, что помогает расширить сосуд. Во время этого процесса используется специальный шприц с монометром - индефлятор, который нужен для ручного надувания баллона катетера и регуляции давления в нем.