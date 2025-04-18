Обнаружен фермент, подавление которого замедляет рост глиобластомы

Американские молекулярные биологи выяснили, что фермент PGM3 играет критически важную роль в быстром росте клеток глиобластомы, одной из самых агрессивных и опасных форм рака мозга. Подавление активности этого фермента позволит значительным образом замедлить рост этой формы новообразований, сообщила пресс-служба медцентра Университета штата Огайо (OSU).

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«Блокировка работы фермента PGM3 мешает опухолевым клеткам присоединять молекулы сахаров к жирам, что значительным образом замедляет их рост. В перспективе, это позволит создать эффективные средства для терапии глиобластомы, особо агрессивной формы рака мозга, для борьбы с которой у нас сейчас есть крайне малое число действенных подходов»‎, — пояснил профессор OSU Го Дэлян, чьи слова приводит пресс-служба медцентра вуза.

Ученые совершили это открытие при всестороннем изучении характерных особенностей в жизнедеятельности клеток различных вариаций глиобластомы, отличающих их от здоровых нейронов и вспомогательных клеток мозга. Раскрытие этих различий в теории позволит создать препараты, которые будут избирательным образом подавлять опухоль и при этом не затрагивать нормально функционирующие ткани мозга.

Несколько лет назад исследователи обнаружили, что на роль "мишени" для таких препаратов претендует белок SREBP-1, связанный с круговоротом жиров в организме. Его активность была необычно высокой в клетках быстрорастущих форм глиобластомы, что натолкнуло ученых на мысль, что данный пептид и связанные с ним молекулы могут играть важную роль в развитии и росте глиобластомы.

Руководствуясь этой идеей, исследователи проследили за тем, как подавление активности связанных с SREBP-1 ферментов, в том числе пептидов GFAT1, NAGK и PGM3, влияло на жизнедеятельность опухолевых клеток. Эти опыты показали, что ключевую роль в росте глиобластомы играл белок PGM3, отвечающий за круговорот глюкозы в клетках и связывавшийся в прошлом с развитием генетически обусловленных сбоев в метаболизме.

Как отмечают исследователи, блокировка работы фермента PGM3 в клетках глиобластомы в мозге мышей привела к тому, что почти все грызуны прожили больше 60 дней после появления у них опухоли, тогда как все особи из контрольной группы умерли примерно через месяц после начала опытов. Это говорит в пользу того, что подавление выработки данного пептида должно значительным образом замедлить или даже остановить рост глиобластомы в мозге пациентов, подытожили ученые.

О глиобластоме

Глиобластома представляет собой одну из самых распространенных и агрессивных форм рака мозга. По текущим оценкам медиков, подобные злокачественные опухоли каждый год возникают у примерно 300 тысяч жителей Земли. Большинство пациентов умирают от глиобластомы в течение 12-18 месяцев после постановки диагноза, и только 9% остаются живы через два года после начала терапии.