Объяснено, как работает главный энергетический «шлюз» клетки

Международная группа ученых впервые рассмотрела, как митохондрии втягивают внутрь молекулу пируват, увеличивающую количество энергии в организме. Оказалось, что пируват попадает в митохондрии с помощью сложного белка-переносчика, работающего по принципу шлюза. Открытие этого механизма позволит разработать новые виды терапии диабета, болезней печени, рака и облысения. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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Организм производит энергию из сахара. В процессе пищеварения сахара расщепляются на простые молекулы, в том числе пируват. Когда эта молекула попадает в энергетические центры клетки — митохондрии — она помогает в 15 раз увеличить количество энергии в организме. Впервые ученые догадались о существовании этого механизма еще в 1971 году, но до сих пор его структура была неизвестна.

Международная команда исследователей решила рассмотреть, как пируват попадает в митохондрии. Для этого они использовали криоэлектронную микроскопию — метод, позволяющий «заморозить» молекулы и рассмотреть их структуру с увеличением до 165 тысяч раз. С помощью этой технологии ученые исследовали пируват, его переносчик, состоящий из белков MPC1L и MPC2, и митохондрии, пропускающие молекулу внутрь.

Митохондрии окружены двумя мембранами. Внешняя из них пористая, и пируват легко проникает через нее, но внутренняя мембрана непроницаема. Чтобы пройти внутрь, пируват использует переносчика. Сначала сложный белок открывает «внешние» ворота, позволяющие молекуле пройти внутрь. Затем эти ворота закрываются, а внутренние открываются — через них пируват проходит в митохондрию.

Открытие механизма транспортировки пирувата позволит разработать новые виды терапии многих заболеваний: диабета, жировой дистрофии печени, болезнь Паркинсона и некоторых видов рака. Все они напрямую зависят от того, как работает переносчик молекулы. Например, опухоли простаты часто «переедают» пируват и вырабатывают избыток переносчиков, чтобы обеспечить себя энергией. Если заблокировать работу переносчика, опухоль может погибнуть от голода.

Кроме того, замедление работы переносчика пирувата позволит восстанавливать рост волос: так молекула не сможет попасть в митохондрию клеток волосяных фолликулов, а переносчик превратится в лактат и запустит активацию клеток.