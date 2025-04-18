В Китае создали очки с ИИ, которые помогают слепым «видеть»

Китайские ученые разработали носимую систему на базе искусственного интеллекта, которая позволяет слепым и слабовидящим людям уверенно передвигаться. Устройство сочетает камеру, звуковые и тактильные подсказки, обеспечивая независимость и комфорт. Исследование, опубликованное в журнале Nature Machine Intelligence, обещает революцию в жизни людей с нарушениями зрения.

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Как это работает?

Система состоит из компактной камеры, процессора ИИ и наушников с костной проводимостью, которые крепятся между бровями. Камера в реальном времени снимает окружающую среду, а ИИ анализирует видео и выдает короткие звуковые сигналы или вибрации через наушники.

Костная проводимость — это технология передачи звука через вибрации, которые проходят через кости черепа непосредственно к внутреннему уху, минуя наружное и среднее ухо. В отличие от обычных наушников, которые создают звуковые волны в воздухе, наушники с костной проводимостью прикладываются к коже, обычно около висков или скул, и передают вибрации через кости.

Устройство легкое — его можно носить весь день без дискомфорта. Пользователь задает пункт назначения голосовой командой, а ИИ прокладывает безопасный маршрут, сообщая только ключевые указания, чтобы не перегружать мозг. Например, вместо «поверните налево через 10 метров» звучит короткий сигнал, означающий поворот.

Систему разработала команда из Шанхайского университета Цзяо Тонг, Шанхайской лаборатории ИИ, Восточно-Китайского педагогического университета, Гонконгского университета науки и технологий и Государственной ключевой лаборатории медицинской нейробиологии Фуданьского университета.

«Эта система может частично заменить глаза, а наша цель сделать его доступным и практичным», — сказал Гу Лэйлэй, доцент Шанхайского университета Цзяо Тонг.

Что показали тесты?

Систему протестировали в помещении и на улице на 20 добровольцах с нарушениями зрения. После 20 минут практики большинство освоили управление. ИИ распознает 21 объект — включая столы, стулья, кровати, раковины и продукты питания — с точностью, достаточной для навигации. Пользователи отметили удобство и естественность передвижения.

Система дает людям с нарушениями зрения новый уровень автономии. Она не просто заменяет трость или собаку-поводыря, а предлагает независимость без сложных инструкций. В отличие от громоздких аудиоописаний, которые утомляют, эта система минималистична и интуитивна. Исследователи планируют адаптировать ее для улицы, добавив GPS, распознавание сложных объектов (например, движущихся машин) и динамическую корректировку маршрутов.