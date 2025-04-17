Онколог оценил российский препарат от рака, не имеющий аналогов в мире

Российские ученые создали уникальный препарат от рака, который не имеет аналогов в мире и позволяет бороться с онкологией вне зависимости от стадии заболевания. В данный момент он находится на уровне экспериментальных моделей, но его безопасность уже доказана, пишет aif.ru.

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Отмечается, что препарат основан на инновационной технологии белково-векторной доставки актиномицинового ряда. По словам специалистов, это перспективное направление.

«Может, что-то получится из этого. Может, экспериментальные результаты покажут хороший эффект», — сказал в беседе с журналистами врач-онколог Евгений Черемушкин.

Ранее «Звезда» рассказывала, что челябинские онкологи научились оперировать редкие опухоли - новообразования на надпочечниках. Хирургическое вмешательство при таком недуге технически непростое и требует определенной сноровки, но уральским врачам удалось поставить сложные операции на поток.

Колоссальный плюс метода, который начали практиковать в Челябинске, заключается в быстром восстановлении пациентов. К полноценной жизни человек возвращается уже через несколько дней после проведенной операции.

Хирурги, удаляя опухоли, используют высокотехнологичное оборудование, в том числе микроскальпели.