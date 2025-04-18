Ученые выяснили, какой способ курения самый вредный

Специалисты из Университета Джона Хопкинса и других научных центров США сообщили о результатах исследования вреда разных способов курения. В исследовании приняли участие около 250 000 человек.

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В ходе исследования часть добровольцев курила только вейпы, часть — обычные сигареты, третья группа совмещала оба способа курения, а в качестве контрольной группы выступали люди, которые не курят вовсе. За состоянием здоровья всех участников учёные наблюдали в течение четырёх лет, фиксируя развитие заболеваний.

В результате была выявлена тесная связь между вейпингом и хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ), вызывающей необратимое сужение дыхательных путей. Исследование показало, что люди, которые пользовались исключительно электронными сигаретами, были более склонны к развитию ХОБЛ.

Кроме того, у людей в возрасте от 30 до 70 лет, употреблявших вейп, повышался риск развития гипертонии. По сравнению с некурящими, курильщики обычных сигарет имели более высокий риск развития различных заболеваний, включая диабет и сердечную недостаточность. Наибольшему риску подвергались те, кто одновременно и вейпил, и курил.

В отчёте исследования подчёркивается важность изучения потенциальных опасностей электронных сигарет, особенно в свете их популярности среди молодёжи, и предполагается, что стратегии профилактики могут нуждаться в переоценке.

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