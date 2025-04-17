Названа причина роста числа онкологических заболеваний в будущем

Компьютерная томография стала неотъемлемой частью современного здравоохранения. Эта технология позволяет врачам быстро получать детальную информацию о состоянии внутренних органов, выявлять патологические процессы и ставить диагнозы на раннем этапе, что значительно повышает шансы на успешное лечение и спасение жизни. Множество клиник и больниц по всему миру используют КТ регулярно, и число таких исследований в последние годы постоянно растет. Однако новое глобальное исследование вызывает опасения относительно возможных скрытых последствий чрезмерного использования компьютерной томографии, в том числе возможного повышения риска развития рака у пациентов.

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В новом исследовании приводятся оценки, согласно которым увеличение количества КТ-обследований потенциально может привести к появлению более 100 тысяч дополнительных случаев рака ежегодно. Исследователи подсчитали, что при нынешних темпах проведения сканов последние данные позволяют предположить, что около 5 процентов всех новых случаев онкологических заболеваний в США может быть обусловлено именно применением этой диагностической методики. В это же время рост количества проведенных исследований за последнее десятилетие: за 10 лет число КТ в США возросло примерно на 30 процентов, достигая в 2023 году более 93 миллионов процедур, выполненных на 62 миллионах пациентов.

Следует отметить, что уровень риска развивается постепенно и напрямую связан с количеством и дозой излучения при сканировании: в среднем человек подвергается минимальному, но не нулевому уровню радиационного воздействия. Особенно уязвимы для негативного влияния КТ дети и подростки, поскольку их организм ещё развивается. Исследования связывают частое проведение сканирования с повышенной вероятностью возникновения рака легких, толстой кишки, мочевого пузыря и лейкемии, а также у женщин рака молочной железы.

Еще в 2009 году аналитики насчитали около 29 тысяч новых случаев рака, связанных с применением компьютерной томографии. Уже к 2023 году эта цифра выросла более чем в три раза, что объясняется как увеличением количества процедур, так и результатами более точных исследований о влиянии радиации на организм человека.

По оценкам ученых, если количество сканирований останется на нынешнем уровне, риски смогут сравниться с известными факторами развития рака, например избыточным потреблением алкоголя или ожирением.

«Наиболее опасными считаются обследования в области живота и таза у взрослых, а у детей — головы, особенно в младенческом возрасте. Именно эти сканирования несут наиболее высокий потенциал для возникновения последующих онкологических патологий», — рассказывают исследователи.

В то же время врачи подчеркивают неизменную важность компьютерной томографии в современном медицине. Однако возникает необходимость пересмотра протоколов использования КТ: лишь в случаях крайней необходимости или при наличии альтернативных методов диагностики, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ) или ультразвуковое исследование, процедуры должны применяться.

Современные технологии могут стать ключом к снижению потенциальных рисков. Например, аппараты, использующие фотонную счетную технологию, позволяют значительно уменьшить дозу облучения без потери качества изображения.

Исследователи и врачи подчеркивают необходимость постоянного совершенствования технологий, повышения стандартов выбора методов и обучения медицинского персонала. Одним из важных направлений станет развитие более безопасных методов сканирования и снижение доз радиации до минимально возможных уровней.