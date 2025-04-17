Онищенко отметил динамичное развитие терапии от рака

Персонифицированная онкологическая терапия развивается быстрыми темпами, однако ее эффективность не доказывается через суд. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

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Ранее ТАСС со ссылкой на материалы дела московского 9-го Арбитражного апелляционного суда сообщал о том, что препарат "Афотид" от онкологических заболеваний, не имеющий аналогов в мире, создан в России.

«Сегодня само направление персонифицированной медицины [направленной на определенного пациента] динамично развивается и внушает определенный оптимизм. То есть можно уже говорить об излечении от онкологических заболеваний. <…> Конечно же, неверно, что арбитражный суд решил, что препарат этот ["Афотид"] эффективный. Суд точно этого не мог решить, он, скорее всего, сослался на те медицинские документы, которые были ему представлены, и где было написано, что этот препарат при таких-то вот формах онкологической патологии, он дает такой эффект. В данном случае решение было вынесено ссылаясь на профессиональных фармакологов, медиков»‎, — сказал он.

Эксперт добавил, что в РФ действует система определения безопасности и эффективности препаратов, при которых фармацевтическое средство проходит несколько этапов испытаний. После чего принимается решение о его безопасности и эффективности в структурах Минздрава.