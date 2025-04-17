В России разработали устройство для лечения травм головы

В России был создан уникальный прибор для лечения и восстановления пациентов с ограниченными возможностями. Программно-аппаратный комплекс, разработанный резидентами технопарка «Мосмедпарк», использует метод транслингвальной нейростимуляции для реабилитации при инсультах, черепно-мозговых травмах, СДВГ, ДЦП и рассеянном склерозе.

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Транслингвальная нейростимуляция представляет собой метод воздействия на центральную нервную систему через стимуляцию языка с помощью электрических импульсов. За одну процедуру на поверхность языка поступает порядка 27 миллионов импульсов, что улучшает работу различных областей мозга. Это особенно эффективно для восстановления функций организма, например, при движении руки, когда активируются соответствующие зоны головного мозга.

Испытания аппарата прошли успешно, и теперь устройство готово к использованию в медицинских учреждениях. В настоящее время аппарат получает регистрационное удостоверение, после чего будет доступен на рынке.