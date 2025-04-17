Нобелевский лауреат объяснил, почему люди стареют и умирают

Старение — не генетическая программа, а побочный эффект эволюции. Такое мнение в своей книге Why We Die высказал лауреат Нобелевской премии по химии Венкатраман Рамакришнан, открывший структуру рибосомы.

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Он считает, что природа отбирает лишь те признаки, которые помогают дожить до размножения. Всё, что происходит позже, ей «неинтересно».

Учёный развенчивает и популярный миф о том, что старение — это просто «износ организма». На деле продолжительность жизни — результат баланса между затратами на рост, выживание и восстановление. А значит, у каждого вида он свой.

Рамакришнан предостерегает от веры в противовозрастную-псевдонауку и обещания «обратного старения»: за ними часто стоят лишь красивые слова и бизнес.

Тем не менее, он признаёт — мы мечтаем жить дольше с момента, как осознали свою смертность. Но общество с очень долгой жизнью и низкой рождаемостью рискует стать вялым и непродуктивным.