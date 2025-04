Какие заболевания связаны с повышенным риском мигрени

Исследователи проанализировали базы данных с целью найти наблюдательные исследования, в которых изучалась связь между аллергическими заболеваниями и мигренью. По данным систематического обзора и метаанализа, такие аллергические патологии как дерматит, астма, аллергический ринит и аллергический конъюнктивит связаны со значительным повышением риска мигрени.

Ученые проанализировали десять когортных и контрольных исследований с участием более 14, 5 миллионов человек в Азии, Европе и Северной Америке. Была обнаружена значимая связь между аллергическими заболеваниями и риском мигрени, – рассказывает Medscape.

Среди изученных аллергических состояний аллергический ринит показал самую сильную связь с мигренью (отношение шансов (OR) – 2, 16). Вероятность мигрени была в меньшей степени повышена при атопическом дерматите (OR – 1,27), астме (OR – 1,49) и аллергическом конъюнктивите (OR – 1,74).

Таким образом, результаты подтвердили повышенный риск мигрени у пациентов с аллергическими заболеваниями. По словам авторов, причину этой связи еще предстоит изучить, но воспаление может служить механизмом, способствующим мигрени при аллергических заболеваниях.