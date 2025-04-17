В России создали не имеющий аналогов препарат от онкологии

Девятый арбитражный апелляционный суд столицы, рассматривая спор Минпромторга РФ и разработчика лекарственных препаратов «Лина М», пришел к выводу о создании в стране не имеющего аналогов в мире лекарства от рака. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на материалы дела.

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— При рассмотрении апелляционной жалобы судом было учтено, что в результате исполнения контракта разработан препарат, не имеющий аналогов в мире, который позволяет лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания, — сказано в постановлении суда.

Препарат «Афотид» уже применяют для лечения онкологии «на добровольцах», его безопасность доказана. Клинические исследования разрешили проводить в семи клинических центрах, говорится в статье.

Современное лечение онкологии достигло выдающихся успехов, но перед некоторыми формами рака медицина пока остается бессильной. Когда болезнь обнаруживают на четвертой стадии с множественными метастазами, речь идет не о выздоровлении, а продлении жизни и сохранении ее качества, сообщил онколог, онкохирург, кандидат медицинских наук Руслан Басанов. Он назвал самые агрессивные формы недуга.