Найден способ остановить опасные мутации в крови, связанные со старением

С возрастом в кроветворных стволовых клетках накапливаются генетические мутации. Некоторые из них дают клеткам преимущество в росте, но это может привести к серьезным заболеваниям. Ученые из Института Джексонав США обнаружили механизм, который запускает это бесконтрольное разрастание и нашли способ его остановить. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

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Команда под руководством профессора Дженнифер Троубридж выяснила, что одна из самых распространенных возрастных мутаций — в гене Dnmt3a — усиливает работу митохондрий, энергетических станций клетки. Это делает мутировавшие стволовые клетки крови более «выносливыми» и позволяет им активно размножаться, вытесняя нормальные клетки. Такой процесс повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака крови.

«Это открытие дает нам новое понимание того, как изменяются стволовые клетки крови с возрастом и почему это может привести к болезням, — отметил Троубридж. — Но главное — мы нашли точку, в которую можно "ударить", чтобы остановить рост опасных клеток».

Ученые использовали специальные вещества, которые нарушают работу митохондрий. Среди них — MitoQ, d-TPP, а также известный препарат метформин, который обычно назначают при диабете. Эти средства «отключили» энергоснабжение мутировавших клеток, и почти половина из них погибла в течение нескольких дней. При этом нормальные клетки не пострадали.

Результаты подтвердились не только на мышах, но и на человеческих клетках, в которых была искусственно вызвана мутация. Это дает надежду на то, что в будущем появятся препараты, способные предотвратить развитие заболеваний, связанных с возрастными изменениями в крови.