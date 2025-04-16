Найден метод похудения без подсчета калорий

Периодическое голодание, которое обычно подразумевает периоды существенного ограничения калорий, может выйти из моды. Новое исследование Университета Суррея (Великобритания) предполагает, что аналогичные метаболические преимущества могут быть достигнуты путём простого сокращения потребления углеводов, без необходимости резкого сокращения калорий.

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Учёные обследовали людей в возрасте от 20 до 65 лет, которые имели избыточный вес или страдали ожирением. Участники следовали трём различным планам диеты в течение одного дня: стандартная диета с обычным уровнем углеводов, низкоуглеводная диета с нормальным количеством калорий и низкоуглеводная диета с существенным ограничением калорий.

Авторы обнаружили, что обе низкоуглеводные диеты, независимо от сокращения калорийности, привели к улучшению метаболизма и активировали жиросжигание. Главный автор исследования Адам Коллинз отмечает, что, отказавшись всего лишь от углеводов, люди смогут ощутимо изменить метаболизм, избежать чувства постоянного голода и добиться устойчивого результата.

Дополнительные наблюдения подтвердили, что чувство голода, возникающее на фоне уменьшения углеводов, быстро проходит и не провоцирует переедания в последующие дни. Исследование опубликовано в журнале European Journal of Nutrition.