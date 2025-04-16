Найден способ восстановить умственные способности при болезни Альцгеймера

На базе Российского университета дружбы народов (РУДН) успешно продолжаются доклинические испытания нового препарата, предназначенного для восстановления когнитивных функций при болезни Альцгеймера. В ходе экспериментов с лабораторными мышами, которым искусственно вызвали нейродегенеративные нарушения, было зафиксировано улучшение обучаемости и значительное сокращение количества амилоидных бляшек в мозге — основных маркеров заболевания.

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По словам Дианы Салеховой, руководителя Лаборатории клеточных биотехнологий РУДН, разрабатываемое средство не имеет прямых аналогов. Она отметила, что существующий препарат «Церебролизин», основанный на экстрактах из свиного мозга, может вызывать выраженную иммунную реакцию. Также в мире ранее были предприняты попытки создать терапию на основе ингибиторов рецепторов и антител к бета-амилоиду, однако клинические исследования показали их неэффективность.

Исследования в РУДН сосредоточены на глиальных клетках — элементах центральной нервной системы, обеспечивающих защиту нейронов. Учёные экстрагировали из них внеклеточные везикулы, содержащие информационные молекулы РНК, ДНК и белки. Эти структуры выполняют функцию передачи сигналов между клетками и оказывают положительное воздействие на нервную ткань.

Разработка основывается на использовании стволовых клеток, из которых получают глиальные предшественники. После дифференцировки из глиальных клеток извлекаются активные вещества, обладающие терапевтическими свойствами. Учёные уточняют, что в составе везикул присутствует множество соединений, и в ближайшие годы предстоит установить, какие из них отвечают за лечебный эффект.

Механизм действия нового препарата, предположительно, связан с активацией структур гиппокампа — области мозга, ответственной за память и обучение. Проведённые тесты подтвердили безопасность средства: оно не вызвало повреждений у животных и показало эффективность не только при Альцгеймере, но и при травматических поражениях моторной коры. У крыс, перенёсших черепно-мозговые травмы, улучшились двигательные и сенсорные функции.

По оценке ведущего научного сотрудника факультета фундаментальной медицины МГУ Владимира Польшакова, на сегодняшний день на рынке отсутствуют препараты, которые бы лечили патогенез болезни Альцгеймера. Существующие средства лишь временно облегчают симптомы. Собеседник «Известий» подчеркнул, что многие экспериментальные препараты пока не перешли стадию клинической эффективности.

Ранее в США ученые изучили свойства 1-метилксантина (1-MX) — малоизученного метаболита кофеина, выяснив, что вещество не только улучшает память, но и защищает клетки мозга от старения. Также в ФРГ исследователи синтезировали белок VPS35, помогающий удалять поврежденные участки ДНК и предотвращать старение.