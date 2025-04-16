В России появился кардиограф с ИИ

Российские ученые создали портативный кардиограф, который не только выполняет электрокардиографию, но и с помощью искусственного интеллекта (ИИ) оперативно и точно ставит диагноз. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам пятого ежегодного форума Data Fusion.

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«При Университете Лобачевского в Нижнем Новгороде создан носимый кардиограф. Его особенность в том, что он снимает настоящую электрокардиограмму. Она с помощью мобильного приложения передается в реальном времени на сервер. И в кратчайшие сроки - с использованием технологий искусственного интеллекта - ставится диагноз. Точность очень высокая», — рассказал председатель правительства.

Он отметил, что подобные разработки стали возможны благодаря поддержке государством базирующихся при вузах центров, которые ведут исследования в области искусственного интеллекта. Специальные гранты уже получили 12 таких структур.

«Видим ощутимую отдачу от этих вложений - за 4 года несколько десятков прикладных новаций. Подчеркну: все они могут применяться на практике», — заметил Мишустин.

В пример он привел еще одну передовую разработку.