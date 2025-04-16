Самое маленькое в мире искусственное сердце пересадили семилетнему мальчику

Семилетнему мальчику с терминальной стадией сердечной недостаточности успешно имплантировали бивентрикулярный вспомогательный аппарат с магнитной левитацией — самое маленькое и легкое искусственное сердце из существующих на рынке, передает Синьхуа.

Операция была проведена в начале апреля в больнице Юнион при Медицинском колледже Тунцзи Университета науки и технологий Хуачжун в Ухане. По словам врачей, этот прорыв может изменить подход к лечению сердечных заболеваний у детей во всем мире.

В мае 2024 года мальчику диагностировали дилатационную кардиомиопатию, затем он перенес тяжелый кардиогенный шок. Поскольку найти донорское сердце, подходящее по группе крови (0), не удалось, врачи решили использовать временную замену.

Имплантация, проведенная операционной бригадой кардиохирурга Дун Няньго, длилась пять часов. Уже на следующий день мальчик начал дышать самостоятельно, а функция его сердца постепенно улучшается.

«Благодаря врачам у нашего ребенка появился шанс выжить и дождаться трансплантации, — счастлив отец пациента. — Как только воспаление пройдет, мы сможем вернуться домой».

Детская сердечная недостаточность остается глобальной медицинской проблемой. В Китае ежегодно госпитализируют около 40 000 детей с тяжелой сердечной недостаточностью, из которых 7–10% нуждаются в срочной пересадке сердца. Однако из-за хронической нехватки донорских органов проводится менее 100 таких операций в год.

Искусственные сердца (вентрикулярные вспомогательные устройства) могут временно поддерживать сердечную функцию, но существующие модели либо повреждают кровеносную систему, либо рассчитаны в основном на взрослых.

«Дети — это не взрослые с уменьшенным телом. Им нужно искусственное сердце, разработанное специально для них», — подчеркнул Дун.

В 2021 году больница совместно с компанией Shenzhen Core Medical Technology Co., Ltd. разработала устройство третьего поколения с магнитной левитацией. Его отличают:

сниженное энергопотребление и увеличенное время работы от батареи; повышенная стабильность, позволяющая выполнять экстренную транспортировку пациентов; точная регулировка скорости вращения (1500–3600 об/мин), которая может адаптироваться в реальном времени к потребностям ребенка в кровообращении, предотвращая проблемы из-за избыточной прокачки крови.

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