Создан ДНК-тест для оценки риска преждевременных родов

Китайские и американские биологи выявили ДНК-биомаркеры, чье присутствие в крови беременных позволяет с высокой точностью, порядка 87%, оценить риск преждевременных родов и заблаговременно принять меры, нацеленные на спасение жизней матери и ее ребенка. Описание подхода было представлено в статье, опубликованной в журнале PLoS Medicine.

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«Преждевременные роды переживает в среднем около 11% беременных женщин, и на их долю приходится примерно 35% смертей младенцев, связанных с проблемами при вынашивании плода. Мы показали, что свободно плавающие в крови обрывки ДНК из клеток плаценты можно использовать для оценки вероятности преждевременных родов, причем для проведения этих замеров не нужно брать дополнительные анализы», — говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа китайских и американских ученых под руководством профессора Института репродуктивных исследований Гуандуна (Китай) Тана Цзя при наблюдениях за почти 2,6 тыс. случаев беременности, около 500 из которых закончились преждевременными родами. Участницы этих наблюдений регулярно сдавали пробы крови, чем воспользовались ученые для поиска биомаркеров, связанных с преждевременными родами.

Как объясняют исследователи, в крови беременных присутствует значительно число обрывков плацентарной ДНК, которые иногда используются для диагностики различных тяжелых нарушений развитий, таких как синдромы Дауна, Эдвардса и Патау. Биологи предположили, что эти же фрагменты ДНК могут содержать информацию о том, насколько вероятно раннее начало родов.

Руководствуясь этой идеей, ученые сопоставили наборы обрывков плацентарной ДНК, которые присутствовали в крови женщин на 12 и 28 неделях беременности, что помогло им выявить различия в активности примерно 200 генов в клетках плаценты при нормальном и преждевременном рождении ребенка. Эти сведения ученые использовали для обучения системы искусственного интеллекта, способной оценивать вероятность преждевременного начала родов.

Последующие проверки работы этой системы показали, что она способна с 87% вероятностью точно определять то, появится ли ребенок на свет раньше 37 недели беременности или нет. Также ученые обнаружили, что для получения подобных оценок можно использовать набор из всего 80 генов. Это должно упростить процедуру и сделать ее более доступной для пациенток и менее трудозатратой для клиник, подытожили исследователи.