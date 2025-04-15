Создается программа на основе ИИ для прогнозирования рака простаты

ТАСС

Специалисты Сеченовского университета разрабатывают компьютерную программу на основе искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования распространения рака простаты за пределы капсулы, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

В России разрабатывают программу для прогнозирования рака простаты
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«В Первом МГМУ им. И. М. Сеченова создадут компьютерную программу с использованием ИИ, в которой будут сопоставляться результаты дооперационных исследований (МРТ и биопсии) с результатами послеоперационного цельноорганного гистологического исследования для прогнозирования распространения рака простаты за пределы капсулы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при обучении ИИ ученые будут использовать гистологию по методу whole-mount (цельноорганная гистология).

«Whole-mount - это общепризнанный в мире "золотой" стандарт, с которым сравнивают любые другие диагностические методы. Исследование помогает более точно установить стадию опухолевого процесса, гистологический тип и степень злокачественности рака. Таким образом, срезы позволяют не только подтвердить наличие остаточной опухоли, но и выявить ее распространение за пределы капсулы. Это способствует определению более агрессивных форм рака и случаев, которые потребуют дополнительного лечения после радикальной операции», — пояснил заместитель директора по научной работе Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Евгений Шпоть.

По его словам, внедрение данной системы помощи принятия врачебных решений в ежедневную клиническую работу повысит качество диагностики рака простаты и даст возможность лучше планировать радикальную хирургическую операцию, а также поможет хирургу принять решение о возможности нервосбережения и выборе правильного слоя диссекции.

Наука
Евгений Шпоть