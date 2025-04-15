В России разрабатывают программу для прогнозирования рака простаты

Специалисты Сеченовского университета разрабатывают компьютерную программу на основе искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования распространения рака простаты за пределы капсулы, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

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«В Первом МГМУ им. И. М. Сеченова создадут компьютерную программу с использованием ИИ, в которой будут сопоставляться результаты дооперационных исследований (МРТ и биопсии) с результатами послеоперационного цельноорганного гистологического исследования для прогнозирования распространения рака простаты за пределы капсулы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при обучении ИИ ученые будут использовать гистологию по методу whole-mount (цельноорганная гистология).

«Whole-mount - это общепризнанный в мире "золотой" стандарт, с которым сравнивают любые другие диагностические методы. Исследование помогает более точно установить стадию опухолевого процесса, гистологический тип и степень злокачественности рака. Таким образом, срезы позволяют не только подтвердить наличие остаточной опухоли, но и выявить ее распространение за пределы капсулы. Это способствует определению более агрессивных форм рака и случаев, которые потребуют дополнительного лечения после радикальной операции», — пояснил заместитель директора по научной работе Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Евгений Шпоть.

По его словам, внедрение данной системы помощи принятия врачебных решений в ежедневную клиническую работу повысит качество диагностики рака простаты и даст возможность лучше планировать радикальную хирургическую операцию, а также поможет хирургу принять решение о возможности нервосбережения и выборе правильного слоя диссекции.