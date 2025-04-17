Ученые выяснили, какая капуста полезнее для здоровья кишечника

Квашеная капуста надежно защищает кишечник от воспалительных процессов, экспериментально установили в Калифорнийском университете в Дэвисе.

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Исследователи изучили перемены, происходящие с капустой во время ферментации — в частности, отличия метаболитов квашеной капусты от содержащихся в свежей; результатами изысканий они поделились на страницах журнала Applied and Environmental Microbiology.

В экспериментах сравнивали влияние свежей, квашеной капусты (из магазина и домашней) и рассола на работу кишечника. Выяснилось, что ферментированный продукт, в отличие от свежей капусты и рассола, помогает сохранить целостность клеток кишечника.

«Некоторые из метаболитов, которые мы нашли в квашеной капусте, аналогичны тем, что вырабатываются микробиомом кишечника, — это придает нам уверенности в том, что связь между метаболитами в квашеной капусте и здоровьем кишечника логична. Неважно, приготовили ли мы квашеную капусту дома или купили в магазине — оба вида показали способность защищать функцию кишечника», — рассказала профессор кафедры пищевых наук и технологий Мария Марко.

Польза для пищеварения

Химический анализ показал, что ферментация меняет пищевой профиль капусты, увеличивая количество полезных метаболитов, таких как молочная кислота, аминокислоты и растительные соединения, связанные со здоровьем кишечника. Эти изменения могут объяснить, почему ферментированные продукты часто ассоциируются с пользой для пищеварения.

Найдены были сотни таких веществ, теперь исследователи, по словам Марко, выявляют среди них наиболее полезные.

«Наряду с увеличением потребления клетчатки, свежих фруктов и овощей, даже небольшая порция квашеной капусты в рационе может помочь нам в долгосрочной перспективе, например, снизить воспаление и сделать пищеварительный тракт более устойчивым к нарушениям», — пояснила микробиолог.

Следующим шагом станут клинические испытания на людях, чтобы проверить, оказывают ли защитные метаболиты квашеной капусты такой же положительный эффект при регулярном употреблении, как и в лабораторных условиях, добавила она.