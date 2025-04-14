Стало известно, как ожирение меняет мозг

Исследователи из Вирджинского технологического института изучили, как ожирение влияет на работу мозговых цепей, отвечающих за мотивацию, эмоции и чувство вознаграждения. Об этом сообщает Virginia Tech (VT).

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Ожирение стремительно набирает обороты: по данным последнего Национального обследования здоровья и питания США, 4 из 10 взрослых американцев старше 20 лет страдают ожирением. Двадцать лет назад таких было около 3 из 10. Это состояние существенно повышает риск развития диабета 2-го типа, а неправильное питание ежегодно связано более чем с 300 000 смертей в США.

«Именно решения о том, что есть, лежат в основе многих хронических заболеваний. А значит, это поведение, на которое можно повлиять», — отметила Александра ДиФеличантонио, доцент и один из руководителей проекта.

Команда ученых планирует связать данные из исследований на животных с наблюдениями за реальной активностью мозга у людей. Ключевая цель — выяснить, как взаимодействуют биохимические сигналы мозга, связанные с пищевым вознаграждением, и метаболическое здоровье.

До недавнего времени отслеживать активность нейромедиаторов в мозге человека в режиме реального времени было невозможно. Однако методы, разработанные профессором Ридом Монтаги и его коллегами, открыли такую возможность. С помощью тончайших электродов, которые имплантируют пациентам с эпилепсией для наблюдения за приступами, исследователи смогут измерять реакции мозга на сладкие напитки и различные эмоциональные стимулы.

«Мы хотим понять, кодируют ли мозговые химические сигналы простые удовольствия, вроде сладкого вкуса, так же, как и более сложные, например, восприятие слов, связанных с едой», — объяснил нейробиолог Мэтт Хау.

Важно, что современные лекарства от ожирения действуют именно на области мозга, связанные с вознаграждением. Однако, по словам ДиФеличантонио, даже после потери веса мозг не всегда возвращается в прежнее состояние. Понимание глубинных механизмов может стать основой для создания более эффективных, индивидуализированных подходов к лечению ожирения и нарушений пищевого поведения.