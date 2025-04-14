Спасение жизни после сердечного приступа: ученые нашли два дешевых лекарства

Международная группа ученых Швеции и Великобритании выяснила, что одновременное назначение статинов и эзетимиба пациентам после сердечного приступа значительно снижает риск осложнений, включая инсульты, инфаркты и летальные исходы. Об этом сообщает газета The Guardian.

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Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности в мире, а у пациентов после инфаркта риск повторного приступа особенно высок в первый год.

Анализ данных 36 тыс. шведских пациентов за 2015–2022 годы показал, что те, кто начал принимать статины и эзетимиб в первые 12 недель после сердечного приступа, имели лучшие показатели выживаемости и реже сталкивались с новыми осложнениями по сравнению с теми, кто получал только статины или добавлял эзетимиб позже.

Статины и эзетимиб снижают уровень холестерина в крови. Они вызывают минимум побочных эффектов, что делает их безопасным и доступным дополнением к стандартной терапии. Ученые надеются, что их работа приведет к изменениям в международных клинических рекомендациях.

Исследование подчеркивает, что даже небольшие изменения в схеме лечения могут существенно улучшить прогноз для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Внедрение этой стратегии способно снизить нагрузку на системы здравоохранения и предотвратить тысячи случаев тяжелых осложнений.