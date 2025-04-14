Ученые раскрыли последствия психологической травмы

Новое исследование показало, что даже если физические и психологические раны после пережитой травмы зажили, тело может нести биологический «отпечаток» события на протяжении многих лет — тело не забывает. Исследование опубликовано в Prehospital and Disaster Medicine.Взрыв в федеральном здании им. Альфреда Мирра в Оклахоме 19 апреля 1995 года, почти 30 лет назад, привел к гибели 168 человек и ранил несколько сотен. Это был один из самых смертоносных терактов в истории США.

© Naukatv.ru

«Основной вывод из исследования в том, что разум может быть устойчивым и способен оставить прошлое позади, но тело не забывает. Оно может оставаться наготове, ожидая следующего события», — говорит Фиби Такер, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии, ведущий автор исследования.

Через семь лет после взрыва у 60 здоровых выживших без ПТСР и депрессии были измерены биологические показатели стресса, физиологические параметры (пульс, кровяное давление) и психологические симптомы в ответ на травматические сигналы. Исследователи изучали уровень кортизола (гормона стресса) и цитокинов — белков, модулирующих иммунный ответ, включая воспаление.Были измерены уровни двух цитокинов: интерлейкина 1-β (IL-1β) и интерлейкина 2-R (IL-2R). Первый действует как тревожный сигнал для иммунной системы, запуская воспалительный процесс при обнаружении инфекции или травмы. Второй основном задействован в усилении иммунного ответа по мере необходимости для борьбы с инфекциями или раком. Измерения у выживших были сопоставлены с контрольной группой из 23 здоровых взрослых, не переживавших серьезную психотравму вроде теракта.

Вопреки ожиданиям, у выживших уровень кортизола был ниже. (Обычно стресс вызывает у организма выброс большего количества кортизола, что увеличивает кровяное давление, пульс и мышечное напряжение.) У выживших также наблюдались повышенное кровяное давление и сниженный пульс в ответ на травматические сигналы, что указывает на то, что их интенсивность реакции на травму со временем уменьшилась. Средний уровень IL-1β был значительно выше по сравнению с контрольной группой, тогда как уровень IL-2R был ниже.