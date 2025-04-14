Назван препарат для похудения, сохраняющий эффект до трех лет

Новые данные международного исследования SURMOUNT-1 показали, что препарат тирзепатид не только помогает снижать вес, но и удерживает результат в течение трех лет. Результаты представят на Европейском конгрессе по ожирению в мае 2025 года, сообщает газета The Guardian.

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Тирзепатид производится американской фармацевтической компанией Eli Lilly под коммерческим наименованием Mounjaro. Средство представляет собой аналог гормонов GPL-1 и GIP. Оно подавляет аппетит, замедляет опорожнение желудка и улучшает чувствительность к инсулину.

В 179-недельном эксперименте SURMOUNT-1 задействовали 700 человек с ожирением или избыточным весом. Они получали тирзепатид в виде инъекций раз в неделю.

Согласно результатам, участники теряли вес в соответствии с одним из трех шаблонов: стабильное, среднее или быстрое похудение. Окончательное снижение массы тела для этих групп составило 9,2%, 20,2% и 30,8% соответственно, при этом каждая группа охватывала около трети испытуемых.

Ученые заявили, что 70% участников сохранили эффект, набрав менее 5% от утраченного веса.

Несмотря на общую успешность лечения, часть пациентов все же начала набирать вес после двух лет терапии. Кроме того, проведенное исследование финансировалось производителем тирзепатида Eli Lilly.