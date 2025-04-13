Исследование открыло 17 факторов риска у пожилых

Обзор, опубликованный 3 апреля в Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, показал следующее. Старческое слабоумия, депрессия и инсульт в пожилом возрасте связаны с 17 факторами риска, которые поддаются изменению.

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На основе данных 59 метаанализов учёные определили факторы риска, связанные с инсультом, деменцией и депрессией, по годам жизни с поправкой на инвалидность (DALY). Эти факторы включали алкоголь, артериальное давление, индекс массы тела, уровень глюкозы в плазме натощак, общий холестерин, когнитивную активность в свободное время, симптомы депрессии, диету, потерю слуха, функцию почек, боль, физическую активность, цель в жизни, сон, курение, социальную активность и стресс.

Кроме того, деменция, инсульт и депрессия в пожилом возрасте переплетены. Если у вас развивается какое-то из этих состояний, есть большая вероятность того, что в будущем возникнет и что-то другое из этого.

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