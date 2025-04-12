Ученые нашли общие черты у зависимых от телефона и от наркотиков

У людей с тяжелой зависимостью от смартфона активируются те же участки мозга, что у наркозависимых и страдающих от игровой зависимости. Результаты подтверждающего это исследования опубликованы в издании Nature Mental Health.

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Ученые исследовали 2 тысячи молодых жителей Южной Кореи, где фиксируется высокий уровень цифровой зависимости. У людей с выраженной "смартфонозависимостью" была возбуждена вентральная часть полосатого тела мозга - это зона, связанная с получением удовольствия и формированием зависимости.

При этом у них была понижена активность в префронтальной коре - участке, который отвечает за контроль импульсов и принятие решений. Такие нейронные паттерны наблюдаются также у людей с алкогольной, никотиновой и игровой зависимостью.

Врач-энодкринолог Зухра Павлова перечислила в своем Telegram-канале главные симптомы цифровой зависимости. Среди них - тревога и раздражение, если нет доступа к телефону, отсутствие интереса к офлайн-активностям, нарушение сна, проблемы с концентрацией, эмоциональное выгорание. Все это связано с нарушениями гормонального фона, ухудшением метаболизма, набором веса и риском появления сахарного диабета 2 типа.